В Омском ГАУ прошел общеуниверситетский кураторский час «Противодействие экстремизму»

Инициаторами и организаторами встречи были: декан землеустроительного факультета Ольга Николаевна Долматова, а также группа кураторов факультета: Светлана Евгеньевна Кожанова – куратор группы Б-11ЗИК; Роман Павлович Горбулин – ответственный за воспитательную работу на землеустроительном факультете, куратор группы С-12ПГ; Александр Сергеевич Гарагуль – куратор группы Б-11ГДЗ.

Кураторство современного землеустроительного факультета отмечается множеством воспитательных экспериментов, цель которых – поиск новых форм, подходов и стилей работы с обучающимися.

Выбранная тема открытого кураторского часа как никогда злободневна – «Противодействие экстремизму». Чтобы добиться восприятия студентами представленной информации, столь острой и актуальной, были использованы интерактивные подходы живого общения, принцип «Равный-равному», мероприятие транслировалось в онлайн-режиме.

Наряду с докладами и презентациями, подготовленными студентами факультета, были показаны видеоматериалы, отражающие значимость и проблематику, связанную с террором и экстремизмом, а также организована выставка стенгазет.

В повестку дня были включены следующие вопросы: правовое регулирование противодействия экстремистской деятельности в Российской Федерации, нормативно-правовая база ФГБОУ ВО Омский ГАУ. Тема освещена Светланой Евгеньевной Кожановой. Об уровнях террористической опасности рассказал студент группы Б-11ГДЗ Данила Ляйком, какие бывают признаки вербовки и на что следует обращать особое внимание в докладе отразил Данил Такмаков, студент С-12ПГ. Презентацию о том, как себя следует вести при теракте, прокомментировали студенты группы Б-11ЗИК Алеся Алесько и Олег Змановский.

Особенно интересным и акцентирующим внимание участников мероприятия стало выступление начальника отдела по работе со студентами и молодежью бюджетного учреждения г. Омска «Городской студенческий центр» Екатерины Сергеевны Зиминой. Она рассказала о степени и видах ответственности за совершение преступлений экстремистского характера, об уголовной ответственности за комментарии, лайки, репосты и другие действия в социальных сетях. Получая ответы на вопросы, студенты всерьез задумались над последствиями своих, на первый взгляд безопасных, действий.

В целом открытый кураторский час получился информативным, актуальным, целесообразным, наглядным. Отзывы участников мероприятия однозначно подтверждают необходимось проведения таких встреч.