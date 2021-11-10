3 ноября в Омском ГАУ в онлайн-формате состоялся полуфинал конкурса «УМНИК-2021» по направлению Н5 «Биотехнологии».

В состав жюри вошли ученые, а также специалисты-практики Омского региона:

– Татьяна Владимировна Бойко, заведующая кафедрой диагностики, внутренних незаразных болезней, фармакологии, хирургии и акушерства Омского ГАУ, доктор ветеринарных наук, председатель экспертного совета;

– Елена Александровна Молибога, профессор кафедры продуктов питания и пищевой биотехнологии Омского ГАУ, доктор технических наук;

– Светлана Борисовна Чачина, доцент кафедры биотехнологии, технологии общественного питания и товароведения ОмГТУ, кандидат биологических наук;

– Петр Николаевич Николаев, заведующий селекционно-семеноводческим центром, заведующий лабораторией селекции зернофуражных культур ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», кандидат сельскохозяйственных наук;

– Валерий Викторович Педдер, генеральный директор ООО «Научно-производственное предприятие «Метромед», кандидат технических наук.

По итогам выступлений конкурсантов члены жюри рекомендовали к участию в финальном конкурсном отборе следующие проекты:

1. Даулетова Роза с проектом «Разработка бинарного посева в системе органического земледелия Западной Сибири», Омский ГАУ;

2. Огурной Иван с проектом «Разработка состава фитопрепарата для профилактики и лечения послеродовых болезней у коров», Омский ГАУ;

3. Хузин Илья с проектом «Разработка устройства для безводной очистки корнеклубнеплодов с использованием комплексного воздействия вибрации и гибких рабочих органов», Омский ГАУ;

4. Коростелёв Денис с проектом «Пневмосепаратор с вертикальным воздушным потоком», Омский ГАУ;

5. Иордан Юлия с проектом «Разработка конструкторско-технологического решения гидропонной установки для выращивания микрозелени», ОмГТУ;

6. Михайлова Юлия с проектом «Разработка экологически безопасной и экономически оправданной органической зональной технологии возделывания бахчевой культуры тыквы на основе использования высокопродуктивных сортов», Омский ГАУ;

7. Хныкин Данила с проектом «Разработка инновационного универсального эко-подсластителя для массового потребления», Омский ГАУ;

8. Климова Анастасия с проектом «Разработка программно-аппаратного комплекса для определения типа высшей нервной деятельности у домашних животных», Омский ГАУ.