На омских чиновников завели уголовное дело за срыв сроков строительства детских садов и школ

Стройка нескольких школ и детских садов задерживалась из-за халатности чиновников.

В Омске, как и во многих крупных городах, в рамках национальных проектов «Демография» и «Образования» в последние годы активно проводили строительство детских садов и школ. Вопросы появились к омским чиновниками из министерства строительства Омской области и казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик» после проверки прокуратуры.

Оказалось, что ответственные за подготовку проектной документации, постоянно задерживали строки. Это влекло за собой задержку и в строительстве и вводе в эксплуатацию.В итоге недостроенными оказали 4 школы и 3 детских сада. Одну школу и один садик даже не начали возводить в срок. Кроме того, оказалось, что чиновники недобросовестно проводили проводили контроль за ходом работ и не вели претензионные работы с подрядчиками должным образом.

Теперь следственный комитет по Омской области проводит расследование для установления конкретных лиц, причастных к нарушениям.