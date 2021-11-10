Студенты Омского ГАУ посетили Международный молодежный форум межнационального согласия «Объединяя-укрепляем»

Образовательная программа форума предусматривала обмен передовым опытом в реализации проектов на федеральном и международном уровнях. Поэтому в программу вошли площадки по вопросам межнационального согласия и международного сотрудничества, проектная сессия, презентация молодежных проектов делегатов, мастер-классы с экспертами в области социальных проектов.

Участниками форума стали молодые люди из Москвы, Республики Хакасия, Республики Алтай, Республики Дагестан, Новосибирской, Томской областей, Краснодарского, Красноярского и Алтайского краев, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а также участники из Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан.

На протяжении трех дней участники разрабатывали социально-значимые проекты в молодежной среде, презентовали свою деятельность в формате TED X, посещали музейные экспозиции в Омской крепости, играли в “Игру народов”, проходили веселые задания “ЭтноКвиза” и смотрели спектакль в юрте “Татарские сказки”. Также участники международной площадки впервые апробировали технологию моделирования Ассамблеи народов Евразии, её членов, наблюдателей и партнеров.

Хедлайнерами форума стали Назиржон Насибжонович Абдуганиев, председатель исполкома, заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России, Дина Савельевна Громатикополо, председатель Молодежной Ассамблеи народов России, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России.

Закрытие форума прошло в формате флешмоба народов России. Во время флешмоба все участники форума переоделись в национальные костюмы и провели межнациональный показ костюмов, а затем исполнили песни и танцы своего народа, завершив мероприятие общим молодежным гимном “Мы-россияне!”.

Своим впечатлением об участии в форуме поделилась студентка группы 22 ПСО Университетского колледжа агробизнеса Яна Маркель:

«Три продуктивных, наполненных новой информацией, дня. Десятки спикеров. Знакомство с яркими, интересными людьми. И полный спектр эмоций, не поддающихся словесному выражению! Я узнала много нового, а также познакомилась с очень интересными людьми разных наций, и с каждым мы смогли поговорить. Как нам сказали на форуме: «Здесь вы, чтобы найти связи», и можно сказать, что нам получилось это сделать. А ещё я смогла представить свой проект! Спасибо всем за эти прекрасные дни! Заряженные, вдохновлённые, с багажом новых знаний мы вернулись домой и готовы приступить к применению их на практике.»

Организатором форума является Омское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» при поддержке Правительства Омской области, администрации города Омска и социальных партнеров.