QUEST XVI для первокурсников

Ежегодно в университете проводится масштабное и одно из самых любимых и долгожданных мероприятий среди студентов, которое организовывается уже 16-ый год.

В игре приняла участие 21 команда: агротехнологического факультета - «Сириус»; факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования - «Великолепная пятерка», «Солнышки», «Винкс», «Черти»; факультета ветеринарной медицины – «Клуб Винкс», «Аввадон», «Зничь», «Крысы и ежики», «Морс Клюква»; экономического факультета - «Огонь»; землеустроительного факультета – «Липтон», «Щеночки», «Адреналин», сборные команды- «Nasa Way» (землеустроительный факультет и факультет агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования), «Дятлы Вуди» (экономический факультет и факультет агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования), «PILA» (агротехнологический факультет и факультет зоотехнии, товароведения и стандартизации), «Покемоны» (факультет технического сервиса в АПК и факультет агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования), «Ассорти» (факультет агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования и агротехнологический факультет), «Ihepmz» (землеустроительный факультет и факультет ветеринарной медицины), «Девичник» (экономический и агротехнологический факультеты).

Совет обучающихся университета готовился к спортивно- интеллектуальному мероприятию в течение двух месяцев. Организаторами стали: Петросян Марине, Яцко Юлия, Штанов Кирилл (ЗУФ); Зелинская Анастасия, Удод Яна, Омербаева Айдана, Чернова Полина (ФВМ); Темирбаев Батырхан, Лобода Дмитрий, Прокопьева Алена, Бахолдин Михаил (ФАПЭПиВ); Ковальчук Нелли, Сигаева Валерия (АТФ); Романович Альбина (ФТС в АПК); Осипенко Елизавета, Селиверстова Алиса (ЭФ). В ходе подготовки мероприятия была проделана огромная работа: снят тизер в тематике квеста, разработана программа проведения мероприятия, найдены актеры, подготовлены локации, атрибуты, сувенирная продукция и многое другое. Первокурсники смогли проявить не только интеллектуальные способности, но и то, насколько они развиты физически, ведь время – важнейший фактор, где несколько секунд могут стать решающими. Ребята смогли окунуться в атмосферу мистики и таинственных загадок, которые ожидали их на каждом шагу. Участников игры ждали девять увлекательных, оригинальных и сложных заданий по тематике киберславянства: «500 кодов», «Цезарь», «Лабиринт», «Обряд», «Рыбачить», «Эдвард руки-ножницы», «Свадьба», «Пить чай», «Финальное задание». Актеры удивили всех яркими декорациями, великолепными, продуманными до мелочей костюмами, интересной постановкой сюжетов, прекрасной игрой. Ребята отлично провели время и справились со всеми локациями.

По результатам квеста призовые места распределились следующим образом:

1 место - команда «Клуб Winx» факультета ветеринарной медицины (результат 4:52:39),

2 место - команда «Аввадон» факультета ветеринарной медицины (результат 4:52:50),

3 место - команда «Солнышки» факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования (результат 4:53:15).

Каждая команда получила уникальную сувенирную продукцию по тематике квеста, а также подарки от спонсоров. Мы поздравляем победителей и участников квеста!

QUEST XVI - мероприятие , которое надолго останется в памяти участников и организаторов, так как это незабываемые эмоции, долгожданная разгадка всех тайн и общее стремление к победе.