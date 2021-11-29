Омичи напишут антикоррупционный онлайн-диктант

Во время прохождения диктанта молодёжи - старшеклассникам и студентам - будет предложено ответить на 20 вопросов по антикоррупционной тематике.

По завершении диктанта каждый желающий сможет скачать электронный сертификат участника Антикоррупционного диктанта с количеством заработанных им баллов.

Набравшим наибольшее количество баллов будет вручен диплом победителя на торжественном мероприятии, приуроченном к Международному дню борьбы с коррупцией.

Целями проведения диктанта является формирование у учащихся 10-11 классов, студентов колледжей и вузов Омской области правового сознания, нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, правовой культуры.

Антикоррупционный диктант пройдёт в дистанционном формате на сайте ДПО ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского». Принять участие можно по адресу: https://dpo.omsu.ru/course/view.php?id=397