Жители Омской области могут отправить заявку на бесплатную догазификацию через портал СОЦГАЗ.РФ

Продолжается работа по социальной догазификации регионов в рамках реализации Послания Президента России Федеральному Собранию РФ. Догазификация является бесплатной и подразумевает собой подведение трубы только до границ домовладений. На земельных участках и в домах все работы по разводке газа и подключению оборудования останутся в зоне ответственности их владельцев или жителей. Потребители вольны выбирать газовое оборудование, которая им нравится, и подключать любые дополнительные услуги, но оплачивать их придется личными средствами. Стоит отметить, что к сетям газоснабжения подключено 4 045 абонентов в 138 ранее газифицированных населенных пунктах 22 районов Омской области, включая город Омск.

Программа газификации не имеет ограничений по видам населенных пунктов. Например, в том, что касается садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), то они в ней участвуют при соответствующем решении региональных властей и оператора газификации в каждом конкретном случае. Вместе с тем существуют определённые юридические нюансы: подведение газа без привлечения средств граждан для СНТ возможно только до границ самого товарищества, поскольку участки являются коллективной совместной собственностью. То есть разводку газа по всей территории СНТ членам товарищества придется делать за свой счет.

Отправить заявку на бесплатную догазификацию можно через портал СОЦГАЗ.РФ. Ресурс работает с 1 августа. Каждый гражданин может не только отправить заявку, но и отследить ее статус, ознакомиться со списком необходимых документов, рассчитать стоимость подключения. Отказ в подключении может прийти, если заявка заполнена неверно или же дом не соответствует обозначенным критериям. Также заявку можно оформить через сайт omskoblgaz.ru в разделе «Потребителям/догазификация» либо в личном кабинете. Кроме того, следует обратиться за консультацией по телефону горячей линии: - АО "Омскгоргаз" т. 70-04-04, - АО "Омскоблгаз" т. 20-85-48, - ООО "МЕЖОБЛГАЗ" т. 23-02-74,- ООО "Омскгазсеть" т. 94-83-85, - АО "Омскгазстройэксплуатация" т. 23-36-97.

В случае необоснованного отказа газораспределительной организации в заключении договора догазификации, следует обратиться в Управление федеральной антимонопольной службы с приложением копии заявки (ФИО, номером заявки и адрес проживания).