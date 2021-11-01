Студактивы СПО на форуме «ПРОдобро» в Казани

Студактивы собрались на форуме «ПРОДобро», чтобы развивать студенческое самоуправление в профессиональных образовательных организациях.

Омская область представила на форум четыре делегации, в их числе были студенты, получающие среднее профессиональное образование в Омском ГАУ.

Университетский колледж агробизнеса направил на форум председателя студенческого совета УКАБ Екатерину Романович (3 курс, специальность «Садово-парковое и ландшафтное строительство») и председателя студсовета общежития Каролину Шерстюк (3 курс, специальность «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»).

Тарский филиал Омского ГАУ делегировал активистов отделения среднего профессионального образования Игоря Петрухина (2 курс, специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»), Полину Ленинг (3 курс, специальность «Электрификация и автоматизация с/х» ), Егора Фрицковского (2 курс, специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»). Сопровождала делегацию, а также участвовала в образовательной программе для педагогов форума педагог-психолог УКАБ Антонина Владиславна Шулындина.

В форуме приняло участие 700 студентов и 300 педагогов из 75 регионов России. Мероприятия были организованы на базе одного из передовых вузов страны -Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

Среди почетных гостей форума были: директор департамента государственной политики в сфере СПО и ПО Виктор Сергеевич Неумывакин, председатель Российского союза молодежи, член Общественной палаты России Павел Красноруцкий, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов, главный советник Управления Президента России по общественным проектам Олег Васильев, министр по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов, советник Президента союза директоров ссузов России, директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна Татьяна Санникова.

Программа была рассчитана на 5 дней и включала образовательные мероприятия, конкурс проектов, ярмарку франшиз, культурные и развлекательные мероприятия.

Участники разделились на образовательные программы по направлениям: «ПРОуправление» (для лидеров и председателей органов студенческого самоуправления); «ПРОсообщества» (для лидеров и руководителей студенческих объединений и клубов); «ПРОнаставничество» (для руководителей и кураторов студенческих наставников и тьюторов, руководителей и членов студенческих советов по профилактике); «ПРОкадры» (для руководителей студобъединений, ответственных за повышение компетенций студентов); «ПРОинформацию» (для руководителей и активистов студенческих медиаслужб); «ПРОпроекты» (для студенческих проектных офисов); «ПРОкарьеру» (для руководителей и лидеров студенческих профессиональных сообществ, центров содействия трудоустройству); «ПРОвоспитание» (для заместителей директоров по воспитательной работе); «ПРОсодействие» (для педагогов-организаторов, кураторов студенческих клубов); «ПРОпартнерство» (для специалистов региональных молодежных центров).