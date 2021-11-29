«Это не мое видео! »: Омский охотник, которого подозревали в травле барсука псами, отрицает свою вину

Максим Синцов отрицает свою причастность к этой истории. Фото: ВКонтакте

Омская полиция начала проверку после появления жесткого видео в соцсетях. На нем стая псов буквально разрывают загнанного на охоте барсука. Автор ролика бесстрашно снимает происходящее на телефон. В соцсетях заявили, что на жутких кадрах запечатлена охота известного в Омске охотника Максима Синцова. Он является создателем паблика «Охота и рыбалка в Омской области».

Больше всего омичей возмутило то, что ранее Синцов выступал именно за "чистую" охоту и защищал природные богатства. Происходящее на видео комментаторы назвали жестоким обращением с животными и браконьерством.

Мы связались с сами Максимом и попросили его прокомментировать ситуацию. Омич заявил, что не имеет никакого отношения к этому ролику. Все обвинения в свой адрес он отрицает.

- Это вообще не мое видео! И я понятия не имею, кто автор его, и, естественно, я его не выставлял нигде. Это происки врагов, их у меня полно. А дурные журналисты подхватили как вороны - заявил "КП-Омск" Максим Синцов.