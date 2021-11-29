Омичке, оставившей новорожденного у ковидного госпиталя, может грозить уголовное дело

Женщина отошла от шока и забрала ребенка домой. Фото: Союз матерей России

В начале ноября омичей потрясла новость о том, что медики у дверей ковидноо госпиталя в Саргатском районе обнаружили новорожденного. Ребенок, девочка, лежал на крыльце, завернутый в одеяло. Его быстро забрали в тепло и передали профильным специалистам.

Оказалось, что подбросила его местная жительница. Она уже многодетная мать, растит трех дочерей разного возраста и случайно забеременела четвертым. Ребенка она родила сама дома в бане, а как отнесла его в больницу, женщина не помнит, рассказывают в Союзе матерей России. Когда мать пришла в себя, то захотела вернуть малышку. К этому времени ребенка уже перевели в первый роддом. С помощью общественников, женщине удалось вернуть ребенка. Она провела с ним несколько дней в больнице, а после отправилась домой.

Но, как сообщает пресс-служба прокуратуры, по факту оставления младенца на крыльце больницы все же проводится проверка.

- По факту оставления ребенка матерью на крыльце больницы органами внутренних дел проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка действиям матери, - отметили в ведомстве.