Владельцы сгоревшей омской фотостудии в Festival City планируют ее восстановить

Из-за пожара серьезно пострадала отделка помещения.

На прошлой неделе в Омске утром экстренно эвакуировали всех работников офисного центра Festival City на Левом берегу. Это произошло из-за пожара в фотостудии «Высота» на верхнем этаже. Потушить его удалось быстро, никто не пострадал, но почти вся отделка студии пострадала.

Как рассказал ее владелец, накануне закончили оформление новогодних локаций, а на следующий день случился пожар. Сейчас студия, конечно, не работает, но ее планируют восстанавливать. Об этом владельцы сообщили на официальной странице фотостудии.

- Друзья, коллеги, посетители и просто не равнодушные люди, от вас поступает очень много слов поддержки. Мы благодарим каждого из вас, со слезами на глазах читаем каждое сообщение и верим что скоро «Высота» «встанет в строй» и будет радовать вас уютным интерьером с вежливым коллективом, самыми лучшими закатами и самыми красивыми фото! Мы будем рады вашей помощи, и обязательно ее попросим, когда сможем начать восстановление «Высоты», - говорится в посте.