Омские безмасочники заплатили штрафов на 31 миллион рублей

Омичи продолжают нарушать ограничительный меры в транспорте и ТЦ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске продолжает активно распространяться коронавирус. Сейчас регионе переживает четвертую волну. Каждую мобильные группы министерства региональной безопасности проводят проверки по соблюдению ковидных ограничений и неизменно находят нарушителей.

По данным ведомства, за прошлую неделю в транспорте поймали 176 безмасочников, из них 7 были водителями, а 169 – пассажирами. В торговых центрах также нашли нарушителей, их было 177.

За все время действия ковидных ограничений обычные омичи накопили штрафов на 31 698 340 рублей. Еще на 15 089 000 рублей оштрафовали предпринимателей и юридических лиц. В общем за время пандемии в Омске заплатили 46 787 340 рублей штрафов за нарушения ковидных ограничений.