«Очаг возгорания рядом с плитой»: Названа причина пожара на Завертяева, где погибла омичка с дочерью

В Омске продолжают разбираться в причинах серьезного пожара в многоэтажке. Фото: Артем КИЛЬКИН

На минувших выходных в одной из многоэтажек на улице Завертяева вспыхнул пожар, обернувшийся трагедией для семейной пары из Омска. В огне погибли 37-летняя омичка и ее 4-летняя дочь. Они не успели выбраться из горящей квартиры.

По этому факту проводят проверку следователи Следственного комитета. Сейчас выясняются точные причины пожара, пока предполагают, что пожар произошел из-за нарушения правил использования электрооборудования. Очаг возгорания обнаружили на кухне возле плиты, но что именно могло стать причиной пожара, еще предстоит выяснить.

По данным МЧС, пожар произошел на пятом этаже десятиэтажки. На момент прибытия пожарных в подъезде витал густой дым. Из квартир успели выйти самостоятельно 15 человек, еще 10 взрослых и 3 ребенка вывели спасатели. Потушить пожар удалось спустя час после сигнала.