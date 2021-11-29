Более 900 тысяч человек в Омской области сделали прививку от ковида

В последнее время в Омской области активно проходит вакцинация от коронавируса. Если в начале года, когда компания только стартовала, омичи относились в вакцинированию без доверия, то сейчас все больше людей решают привиться.

Большинство из тех, кто делает прививку впервые, ставят "Спутник-V". По данным минздрава, первым компанентом привиты уже 900 986 жителей региона. Полностью вакцинированы 641 492 человека. Сейчас дожидаться второй прививки 259 494 человека.

Напомним, что "Спутник-V" является двухфазной вакциной. Между укола и должно пройти три недели, а электронный сертификат или Qr-код можно получить только после полного курса вакцинации. Также сегодня, 29 ноября, должно состояться заседание опер штаба, на котором обсудят ограничения и сложившуюся эпидемиологической обстановку.