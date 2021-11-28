На Омска надвигается потепление до плюс 1

Омичей снова ждет оттепель. Фото: Алексей ФОКИН

Не перестает удивлять погода жителей Омска. Заморозки до -20 градусов постоянно сменяются оттепелью и так по кругу. Осень никак не сдается зиме. Вот и сейчас синоптики снова обещают сильное потепление.

Рабочая неделя начнется с морозца, днем будет -10...-11. Ночью температура опустится до -18 градусов. Однако уже к середине недели значительно потеплеет. Синоптики прогнозируют на день 0...-1 градус. А в пятницу, 5 декабря, и вовсе будет +1 с дождем и мокрым снегом!

Причем такая теплая погода сохранится все следующие выходные. Но с 7 декабря резко похолодает. Омичам обещают до -16 градусов.