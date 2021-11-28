В Омске установили самый странный в городе светофор

С одной из сторон светофор полностью перекрывает старое дерево. Фото: ВКонтакте

В соцсетях наперебой обсуждают новый светофор, который появился в Омске. Его установили на перекрестке улиц Красных Зорь и Маркса. Там нередко случались аварии, поэтому светофор в этом месте был нужен давно.

Вот только омичей смутило то, как его установили. Светофор зажат между старым деревом. Так, что одна его сторона для водителей вообще не просматривается. Ствол полностью перекрывает обзор на него для машин, которые едут от ТЮЗа.

Светофор стоит неподключенным в этом месте уже несколько недель. Скорее всего, в ближайшее время старый сухой ствол дерева попросту спилят, чтобы он не закрывал обзор на него водителям.