Гаишники помогли омичке, рожающей в пути, доехать до больницы

Инспекторы откликнулись на призыв о помощи. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Напряженной оказалась смена для двоих инспекторов ДПС. На дороге к ним обратился перепуганный автолюбитель. В его машине жена буквально рожала - у нее отошли воды и начались схватки. Водитель «Тойоты» попросил гаишников сопроводить их до больницы, чтобы быстрее передать жену медикам.

Полицейские включили мигалку и сирену и попросили автолюбителя ехать за ними. До больницы они доехали очень быстро.

- Включив проблесковые маячки полицейские поехали к «Родильному дому № 1» на ул. Герцена. Заехав на территорию роддома инспекторы срочно позвали медработников – время шло на минуты, женщина уже начала рожать в салоне автомобиля, - рассказали в пресс-службе омской полиции.

В итоге девочка родилась прямо в машине. Дальше медики начали оказывать ей помощь. А счастливый отец поблагодарил инспекторов ДПС.

- Доехали мы очень быстро. Спасибо им! - сказал омич.