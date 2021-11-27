На известного омского охотника заявили в полицию после жуткого видео с травлей собаками раненого барсука

ФОТО: Телеграм-канал 112

Омская полиция разбирается в деле после публикации видео. В телеграм-канале 112 появился ролик, в котором во время охоты стая псов буквально разрывает раненого барсука. Очевидно, что собак на животное натравил их владелец. На видео слышно, как охотник тяжело дышит за кадром, но в объектив камеры он не попадает.

Утверждается, что автор видео и владелец собак - известный омский охотник Максим Синцов. Он является создателем паблика в соцсетях «Охота и рыбалка в Омской области». И известен тем, что всегда выступал за "чистую" охоту и защищал природные богатства. Сейчас его подозревают в браконьерстве и жестком обращении с животными.

В полиции "КП-Омск" уже подтвердили, что начали проверку по поводу размещения данного видео. Мы попытались связаться с Максимом Синцовым, но его телефон был выключен. За комментарием мы обратились к нему и в соцсетях. Редакция "КП-Омск" готова дать ему возможность высказать свою позицию и ответить на звучащие обвинения.