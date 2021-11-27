В Омске подростки разгромили теплую остановку у ДК «Химик»

Омская полиция ищет группу подростков, которые учинили дебош в теплой остановке в городке Нефтяников. Все случилось в павильоне у ДК "Химик" поздно вечером. Гревшиеся в остановке парни вдруг начали вести себя неадекватно. Их внимание привлек динамику, висящий на потолке остановки.

В итоге она сломали его и вытащили. Один из подростков решил забрать находку с собой. При этом парни бегали по лавочке павильона и вели себя вызывающе. Кража попала на камеру, установленную в павильоне. Теперь подростков ищет полиция.

- По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей. В настоящее время оперативники устанавливают личность и местонахождения злоумышленника. В полиции просят позвонить по телефонам 79-35-02, 102, если вы опознали людей на видео, - говорится в сообщении омского УМВД.