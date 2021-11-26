В 2021 году в Омске снова зафиксировали снижение рождаемости

Рождаемость в Омске снижается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Омскстат подвел итоги по рождаемости в регионе за первые 9 месяцев. В 2021 году в Омской области по их данным родилось 13 027 детей, из них больше половины мальчики. Подсчитали, что мальчиков родилось 6 759, а девочек 6 268. От общего числа родившихся в регионе, на Омск приходится 7 573 ребенка.

Районами с самой высокой рождаемостью стали в этом году Москаленский и Щербакуьский, а с самой низкой Тарский Кормиловский. Подсчитали и сколько детей рождаются в законном браке - это 77,7%, еще 10,2% рождаются у родителей, живущих в гражданском браке, остальные 12,1% родились у матерей-одиночек.

Отмечают омские статистики и то, что рождаемость в регионе снизилась. Эта тенденция продолжается несколько последних лет.