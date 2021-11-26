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Общество26 ноября 2021 9:50

В Омске ищут мужчину, ворующего детские конструкторы из магазинов

Он выбирает дорогие экземпляры
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омич выносил детские конструкторы под видом других покупок.

Омич выносил детские конструкторы под видом других покупок.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омске завелся грабитель, специализирующийся на детских игрушках. На него пожаловались продавцы нескольких детских магазинов в разных районах города. Первыми недостающие коробки конструктора обнаружили работники в филиале на бульваре Архитекторов. Продавцы собирали интернет-заказ, когда заметили, что на полках не хватает 14 наборов. Позже выяснилось, что по нескольку коробок не хватает в филиалах магазина на улице 10 лет Октября и в Ленинском округе. Примерный ущерб владельцы магазина сейчас подсчитывают.

В полиции уже приступили к поискам подозреваемого. Предварительно, вором может являться мужчина, попавший на камеры видеонаблюдения. Он приходил в супермаркеты, снимал антикражную защиту и либо прятал конструктор под одеждой, либо выносил под видом других покупок. В полиции просят сообщить, если вы узнали этого мужчину по номеру: 79-31-02, 79-25-02.