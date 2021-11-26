Перебои с газом добрались и до омских Нефтяников Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Продолжаются перебои в газоснабжении города. Недавно жители нескольких десятков домов остались в выходные без голубого топлива. Причина - у "Омскгоргаза" серьезные финансовые проблемы. Недавно, комментируя ситуацию, губернатор Александр Бурков даже назвал компанию банкротом. Сейчас к ситуации подключились силовики.

А все, как утверждают сами ресурсники, из-за низкого тарифа для населения. В этом году газ сильно подорожал, поэтому в компании утверждают: собранных с абонентов денег не хватает на покупку необходимого количества топлива. В итоге сегодня утром жители нескольких домов по улице Заозерная тоже сидели без газа несколько часов. Лишь через несколько часов на место приехала аварийная бригада.

- Я утром проснулась, а газа нет. Ну, думаю, приплыли. Правда, довольно быстро приехали газовщики, долго крутились около колонки, а потом пошли по квартирам. В итоге через мою квартиру подключили весь подъезд, потому что дома никого не было, - рассказала подробности "КП-Омск" жительница Ирина.