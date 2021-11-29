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Общество29 ноября 2021 3:24

Карантинные сертификаты надо погашать вовремя

В Управлении Россельхознадзора по Омской области регулярно проводится мониторинг поступающей в регион растительной продукции из карантинных фитозон с помощью системы «Аргус-Фито».
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Однако не все владельцы подкарантинной продукции вовремя гасят подкарантинные сертификаты и не вносят в систему «Аргус-Фито» сведения о завершении ее перевозки. Так специалистами Управления было установлено 13 случаев несвоевременного погашения таких сертификатов. Например, в Омскую область железнодорожным транспортом поступила продукция высокого фитосанитарного риска с карантинными сертификатами – 13 тонн семян пшеницы и 1 кубометр крепежного материала из Нижегородской области. Карантинные сертификаты на этот товар не были погашены в установленный законом срок и потому по этому и другим аналогичным фактам в отношении юрлиц были возбуждены дела об административных правонарушениях в соответствии со ст.10.3 КоАП РФ. Общая сумма наложенных штрафов составила почти 13 тысяч рублей.