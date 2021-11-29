Карантинные сертификаты надо погашать вовремя

Однако не все владельцы подкарантинной продукции вовремя гасят подкарантинные сертификаты и не вносят в систему «Аргус-Фито» сведения о завершении ее перевозки. Так специалистами Управления было установлено 13 случаев несвоевременного погашения таких сертификатов. Например, в Омскую область железнодорожным транспортом поступила продукция высокого фитосанитарного риска с карантинными сертификатами – 13 тонн семян пшеницы и 1 кубометр крепежного материала из Нижегородской области. Карантинные сертификаты на этот товар не были погашены в установленный законом срок и потому по этому и другим аналогичным фактам в отношении юрлиц были возбуждены дела об административных правонарушениях в соответствии со ст.10.3 КоАП РФ. Общая сумма наложенных штрафов составила почти 13 тысяч рублей.