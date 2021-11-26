Прямые вылеты из Омска в ОАЭ и Турцию на новогодних каникулах отменили

Прямые рейсы на теплые курорты из Омска перенесли на более поздний срок.

В расписании омского аэропорта продолжают появляться изменения. Ранее мы уже сообщали о том, что в новогодние праздники некоторые авиакомпании отменяли рейсы в Москву, Санкт-Петербург и несколько других городов. Сейчас изменения появились и в расписании международных рейсов.

Запланированные на начало декабря чартеры в Дубай (ОАЭ) и Анталию (Турция) отменили. Летать туда из омского аэропорта самолеты начнут только после новогодних праздников. Первый вылет в ОАЭ намечен на 12 января, а в Турцию и вовсе на 29 января.