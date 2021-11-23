«Меркурий» выявил просрочку

1382 нарушения, допущенных уполномоченными лицами хозяйствующих субъектов и государственными ветеринарными врачами при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД), выявлено с начала этого года Управлением Россельхознадзора по Омской области в ходе мониторинга данных ФГИС «Меркурий».

Одно из выявленных нарушений - выдача ветеринарных сопроводительных документов на просроченные подконтрольные товары. Например, 5 ноября государственный ветеринарный врач БУ Омской области «Калачинская ОМСББЖ» оформил эВСД на партию молока, срок годности которого истекал уже 6 ноября. А 11 ноября 2021 года ИП Малиновская К.В. оформила эВСД на партию кильки, срок годности которой истек 1 июля 2021 года. В этот же день уполномоченным лицом ООО «Бизнес Партнер» были оформлены документы на партию сыра (спагетти копченые) со сроком годности до 24 августа. Продукция предназначалась для реализации в розничных торговых сетях региона. В каждом таком случае виновники были привлечены к административной ответственности, а информация направлена начальнику районной ветеринарной службы и получателям продукции.

С начала этого года сотрудники Управления Россельхознадзора по Омской области направили 743 предупреждения о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства. К административной ответственности было привлечено 384 уполномоченных лиц, 152 ветеринарных врача и 5 аттестованных специалистов. В«Ветис.Паспорт» была приостановлена регистрация 56 уполномоченным лицам, а 39 представителям хозяйствующих субъектов аннулированы реквизиты доступа в систему.