Raiffeisen Centrobank листинговал первую структурную ноту на Московской бирже

В рамках размещения первого полностью иностранного эмитента структурных нот планируется выпуск структурного продукта на акции «люксовых» брендов.

Райффайзен Центробанк (RCB, Raiffeisen Centrobank), дочка Raiffeisenbank International, планирует разместить структурную ноту для квалифицированных инвесторов на Московской бирже. Теперь клиентам Райффайзенбанка, а также клиентам других профессиональных участников рынка, являющимся квалифицированными инвесторами, будут доступны структурные продукты от эмитента, признанного лучшим австрийским эмитентом (Best Austrian Issuing House) и организатором выпуска лучших структурных продуктов в Центральной и Восточной Европе (Best Structured Products Bank CEE).

Первым продуктом, представленным на Московской бирже, будет структурная нота «Ставка на вечные бренды». В качестве базового актива выбраны акции шести люксовых брендов — Louis Vuitton Moet Hennessy, Ferrari, Kering, Richemont, Hermes и Signet Jewellers. Структурная нота выпускается сроком на три года, валюта — доллар США, купон 5% годовых с ежеквартальной выплатой. Минимальная сумма инвестиций — 10 тысяч долларов. Помимо фиксированных купонных выплат, клиент получает возврат 100% номинала во всех сценариях, кроме стрессового, когда 3 или больше акций из 6 в корзине к моменту погашения падают на 30% и более. В этом случае держателю бумаги будет выплачена сумма первоначальных инвестиций за вычетом процента падения худшей по динамике акции из корзины от её начального уровня на момент погашения ноты. Купонные выплаты фиксированы и выплачиваются без условий во всех сценариях. Например, если акция Louis Vuitton Moet Hennessy снизится на 5%, акция Kering — на 10%, акция Hermes — на 20%, акция Ferrari — на 30%, акция Richemont — на 35%, а акция Signet — на 40%, то будет выплачено 60% от номинала + 15% в виде поступавших в течение срока жизни инструмента купонов.

Квалифицированные инвесторы могут приобрести структурную ноту с 24 ноября, оставив заявку через онлайн банк R-Online или по телефону +7 495 775 52 31. После формирования первичной подписки на продукт будут открыты вторичные торги. Raiffeisen Centrobank будет выступать маркет-мейкером, поддерживать цены на продажу и покупку на бирже по всем выпущенным продуктам в течение срока их жизни.