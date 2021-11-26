При перемещении по территории Омской области задержано 10 тонн сухого молока без сертификата

В частности, 22 ноября по результатам досмотра автомобиля, следовавшего транзитом по территории Омской области из Республики Казахстан в г. Челябинск, было запрещено дальнейшее движение более 10 тонн сухого молока.

Перевозчиком, гражданином Республики Казахстан, на груз были предоставлены только товарно-транспортные документы. Необходимый для передвижения через границу ветеринарный сертификат ЕАЭС отсутствовал.

Ввиду несоответствия перевозки продукции ветеринарно-санитарным правилам сотрудниками Управления Россельхознадзора принято решение о ее возврате территорию Республики Казахстан.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности согласно ч.2 ст. 10.8 КоАП РФ.

Всего с начала года специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области при перемещении продукции животного происхождения через российско-казахстанский участок государственной границы выявлено более 100 фактов нарушения законодательства. По результатам контроля задержано более 500 тонн продукции и сырья животного происхождения, 2564 пчелопакета, более 54 тысяч голов животных и сельскохозяйственной птицы.