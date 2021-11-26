Омичи сказали спасибо врачам

Также активисты волонтерского центра привезли сегодня в Областную клиническую больницу 500 литров бутилированной питьевой воды и чайно-кофейные наборы.

Депутаты фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания и в Омского городского Совета сегодня приняли участие в акции «Спасибо врачам». Продуктовые наборы привезли медикам, работающим в «красной зоне».

«Мы полагали, что после второй, а потом третьей волны, мы все-таки займемся мирными делами – многодетными семьями, пожилыми людьми, но ситуация сложилась таким образом, что мы возобновили работу нашего партийного волонтерского центра, и сегодня опять совместно с коллегами по фракции «Единая Россия» посещаем наши ковидные госпиталя. В это время врачей нельзя оставлять без поддержки – я сейчас имею в виду не только материальные блага, но и простое внимание, чтобы они понимали, что мы рядом и готовы их поддержать», - рассказал Александр Артемов, заместитель председателя Законодательного Собрания Омской области, руководитель фракции «Единая Россия».

Также медработникам сегодня вручили рисунки и поделки – активисты регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» проводят различные конкурсы, бережно собирая лучшие работы для того, чтобы порадовать врачей. Ребята отмечают, что потом часто видят эти рисунки в ординаторских у врачей на самых видных местах.

В настоящее время терапевтический корпус Областной клинической больницы перепрофилирован под отделение для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией. В отделении развернуто 350 коек, еще 50 коек в родильном доме для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Отделение большое, включает в себя реанимационную помощь, приемное отделение, в его работе задействовано более 350 сотрудников.

«Сегодняшняя акция «Спасибо врачам» организована совместно с волонтерским центром «Единой России». Мы подготовили для наших врачей продуктовые и чайные наборы, чтобы поддержать их в трудные времена. Наши медики, рискуя своим здоровьем и жизнью, находятся в «красной зоне», спасают и оказывают свой профессиональный долг нуждающимся. Благодарим весь медперсонал Областной клинической больницы, желаем здоровья и успехов в работе. Никто из нас не должен оставаться в стороне и обязательно оказать хотя бы моральную помощь нашим врачам!», - подчеркнул Ашот Татоян, депутат фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Омской области.

В этом году с июня по октябрь 640 активистов были задействованы в работе волонтерского центра «Единой России», отработано 240 обращений.