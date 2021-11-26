За сутки в Омске коронавирусом заразились 589 человек

В Омске продолжает сохраняться высокий уровень выздоравливающих от ковида. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области наметилась тенденция к увеличению числа выздоравливающих от коронавируса. Всю неделю эти показатели превышают заражаемости. По последним данным, в Омской области за сутки заболели 586 человек. Общий показатель с начала пандемии достиг уже 112 229 человек.

В это же время число выздоровевших за сутки составило 689 человек. За все время пандемии справиться с ковидом смогли 87 829 омичей.

Продолжают в регионе фиксировать и летальные случаи, их за сутки 14. За все время пандемии от вируса умерли 2 772 человека.

В последнее время активно проходит вакцинация. На сегодняшний день, по данным минздрава, в Омской области 634 816 человек полностью привиты от коронавируса.