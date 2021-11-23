За сутки в Омской области от ковида выздоровели 690 человек

В Омске резко выросло число выздоровевших от ковида. Показатели заразившихся остаются стабильно высокими. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области продолжает оставаться напряженной обстановка с коронавирусом. Цифры ежедневных заражений еще довольно высокие. По последним данным, в Омской области за сутки зафиксировали 589 новых случаев заболеваний ковидом. За все время пандемии число зараженных достигло 110 472.

Сегодня резкий рост наметился в показателях выздоровевших. Медики зафиксировали рекордные 690 переболевших. Всего за время пандемии в Омской области от ковида вылечились 85 790 человек.

К сожалению, продолжают фиксировать летальные случаи. От ковида за сутки умерли 14 человек, а за все время пандемии уже 2 730.

В омском миздраве сообщают, что число полностью вакцинированных достигло уже 616 572 человек. 253 538 человек в Омской области сейчас дожидаются введения второго компонента прививки «Спутник-V».