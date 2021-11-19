Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-15°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 ноября 2021 5:44

За неделю в Омске подешевели овощи и подорожала туалетная бумага

Мэрия проверила изменения цен на товары повседневного спроса
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Стало известно, какие товары изменились в цене за неделю.

Стало известно, какие товары изменились в цене за неделю.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске продолжают следить за изменением цен на товары повседневного спроса. По данным мониторинга департамента экономической политики мэрии, за неделю в основном подешевели овощи. Больше всего в цене упали огурцы – на 6,4%, также подешевели лук на 2,1% и помидоры на 1,5%. Менее одного процента уменьшилась цена на соль, конфеты, колбасу, мороженную рыбу, картофель, сметану и хлеб.

Наибольшее повышение цены также отметили среди овощей. На 5,5% подорожала капуста, на 4% морковка и питьевая вода.

Из непродовольственных товаров больше всего подорожали туалетная бумага на 3,4% и детский шампунь на 2,2%.