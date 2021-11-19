За неделю в Омске подешевели овощи и подорожала туалетная бумага

Стало известно, какие товары изменились в цене за неделю. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске продолжают следить за изменением цен на товары повседневного спроса. По данным мониторинга департамента экономической политики мэрии, за неделю в основном подешевели овощи. Больше всего в цене упали огурцы – на 6,4%, также подешевели лук на 2,1% и помидоры на 1,5%. Менее одного процента уменьшилась цена на соль, конфеты, колбасу, мороженную рыбу, картофель, сметану и хлеб.

Наибольшее повышение цены также отметили среди овощей. На 5,5% подорожала капуста, на 4% морковка и питьевая вода.

Из непродовольственных товаров больше всего подорожали туалетная бумага на 3,4% и детский шампунь на 2,2%.