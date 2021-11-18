Студенты Омской области вышли в финал Всероссийского конкурса «Твой Ход»

В общей сложности в них приняло участие 10 000 студентов. В финал конкурса вышла 1 000 человек из 76 регионов России, в их числе 10 представителей Омской области. С 27 по 29 ноября 2021 года в Сочи они будут претендовать на главные награды «Твоего Хода».

Полуфиналы Всероссийского конкурса «Твой Ход» прошли во всех федеральных округах страны. Их принимали Томская (СФО), Калининградская (СЗФО), Ростовская (ЮФО), Белгородская (ЦФО) и Челябинская области (УФО), Республика Татарстан (ПФО), Ставропольский (СКФО), Хабаровский и Приморский края (ДФО). В общей сложности окружные полуфиналы собрали 10 000 человек.

«Сегодня у студентов есть большой запрос на помощь в самоопределении, раскрытии своего потенциала, построении траектории развития и определении профессиональных предпочтений. “Твой Ход” старается дать ответы на все личные вызовы молодежи, постоянно подстраивая под это свою программу. Во время полуфиналов ребята учились определять свою роль в группе, которая для них наиболее естественна, кроме того участники повышали свою когнитивную гибкость, то есть готовность к работе в неопределенности и умение адаптироваться в меняющихся условиях, а это одни из главных компетенций современности. Сейчас все это пригодится участникам конкурса в общении с друзьями и единомышленниками, в будущем сможет сыграть важную роль в профессиональной среде», – отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

На полуфинале Всероссийского конкурса «Твой Ход» студенты участвовали в деловых играх. Сначала с помощью специалистов ребята определяли роли, которые им предпочтительнее выполнять в коллективах, затем решали в группах поставленные задачи. За их работой наблюдали фасилитаторы: психологи, инструкторы, тренеры по обучению. Они оценивали то, как студенты проявили себя в групповых ролях, а также их поведенческую гибкость и открытость к новой информации. Каждый участник получил соответствующие баллы, которые выставлялись по модели, созданной на принципах российского стандарта оценивания и с использованием международных инструментов. По итогам всех полуфиналов составлен общий рейтинг участников. Первая 1 000 ребят, набравшая наибольшее количество баллов, получила путевки в финал. Свои результаты конкурсанты могут узнать на платформе твойход.онлайн.

«“Твой Ход” – это не предметная олимпиада, как мы привыкли, а конкурс по развитию навыков, которые пригодятся молодым ребятам в их взрослой жизни. Это не система тестирования или определение лучшего по профессии, а оценка жизненной позиции, интересов студентов, их социальной активности в своих университетах. Это поиск новых талантов в самых разных областях, экосистема для активных и неравнодушных ребят. В свой дебютный год “Твой Ход” стал одним из самых массовых проектов нашей платформы. В финале встретится 1000 лучших участников, которым предстоит показать, насколько они готовы менять среду вокруг себя, развивать свои сообщества и университеты», – сообщил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

На финал Всероссийского конкурса «Твой Ход» в Сочи отправятся студенты из 76 регионов России, в том числе десять представителей Омской области. Это Александр Косарев, Ксения Ригина из Омского государственного аграрного университета им. П. А. Столыпина, Яна Любчич, Бауржан Кудоспаев из Омского государственного педагогического университета, Артем Кузьмин, Олеся Калашникова, Захар Чекусов из Омского государственного технического университета, Анастасия Генберг, Влад Закандаев из Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, Илья Зигалов из Сибирского юридического университета.

Финал Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» пройдет 27-29 ноября 2021 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи. По его итогам будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

Многие активные участники конкурса «Твой Ход» будут приглашены на стажировки в крупнейшие компании России: ГМК «Норильский никель», ГК «Росатом», ОАО «РЖД».

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.