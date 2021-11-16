В Омске стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

Сегодня стартовал открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который проходит в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в национальный проект «Образование». Шестой по счету чемпионат состоится по 28 компетенциям основной возрастной категории и по 6 юниорским компетенциям на 15 конкурсных площадках.

Эпидемиологическая обстановка диктует свои правила – губернатор Омской области Александр Бурков обратился к участникам чемпионата в дистанционном формате. «Наш город был и остается одним из индустриальных центров страны. Его будущее во многом в руках специалистов рабочих профессий. Чемпионат повышает престиж людей труда и мотивирует к повышению своего мастерства. За четыре года втрое выросло число участников регионального этапа и во столько же раз увеличилось количество компетенций», - отметил в обращении глава региона. Александр Бурков пожелал участникам регионального этапа показать себя только с самой лучшей стороны, чтобы завоевать путевку на национальный чемпионат.

Непосредственно соревновательная часть чемпионата состоится с 16 по 19 ноября в очном формате на 15 площадках в омских колледжах с соблюдением всех предписанных санитарных правил из-за пандемии коронавируса. В основной группе участников будут соревноваться 217 человек. У юниоров количество участников составило 42 человека. Оценивать компетенции участников основной группы будут 293 эксперта и 44 эксперта у юниоров. Чемпионат «Молодые профессионалы» носит статус открытого, и в Омск прибыли иногородние участники. В регион приехали эксперты и участники из Новосибирской области, Алтайского края и Ленинградской области.

Победители в компетенциях после прохождения отборочных соревнований смогут сформировать сборную региона и участвовать уже в Национальном финале. В феврале 2017 года I Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia прошел на пяти площадках по 12 основным компетенциям. Тогда в соревнованиях приняли участие 85 человек. В декабре 2020 года V Региональный чемпионат проходил уже по 22 основным компетенциям, пяти юниорским, а общее количество участников превысило 200 человек.