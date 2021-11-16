Жилой дом в частном секторе в центре Омска могут снести, признав самовольной постройкой

Судьбу дома будет решать суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице могут оказаться несколько жильцов дома на улице 31-я Северная. Улица застроена частным сектором. Именно среди этих домов администрация нашла дом с признаками многоквартирного.

- Право собственности в такой постройке зарегистрировано как на индивидуальный жилой дом, но доли отчуждены нескольким физическим лицам. В таких объектах расположены изолированные жилые помещения, предназначенные для проживания отдельной семьи или нескольких физических лиц, не связанных родственными отношениями, - уточняют признаки в мэрии.

Администрация Центрального района уже обратилась в суд с просьбой признать дом самовольной постройкой и снести его.