Сила Сибири: итоги выступления омских богатырей на международных и всероссийских турнирах

12-14 ноября в городе Дейтона-Бич (штат Флорида, США) проходил масштабный международный фестиваль силы Strongman Games. Сотни профессионалов и атлетов-любителей из 22 стран боролись за звание сильнейшего в 9 различных дивизионах.

Сражаться за титул Masters World’s Strongest Man организаторы пригласили 41-летнего богатыря из омской «СТБ-Охраны» — Михаила Шивлякова.

В первый день турнира атлеты выполняли «Подъем Бревна» на максимальное количество раз и «Прогулку с автомобилем на плечах».

По итогам двух упражнений россиянин был в пятерке лидеров и планировал бороться за победу. К сожалению врачи запретили Михаилу продолжить выступление, т.к. полученная на соревнованиях травма ноги грозила серьезными проблемами для здоровья спортсмена.

Победителем же в категории Masters стал самый титулованный стронгмен мира, литовец Жидрунас Савицкас.

Тем временем 13 ноября Дмитрий Скосырский, воспитанник Шивлякова, выступал на всероссийском турнире по силовому многоборью в Севастополе «Люди сильнее машин 2021». На данных состязаниях в качестве снарядов богатыри использовали тяжёлую колесную и военную технику.

Побороться за звание сильнейшего приехали лучшие атлеты страны - победители и призеры международных турниров и чемпионатов РФ.

Соревнования состояли из пяти дисциплин: 1) эстафета с «коромыслом» (380 кг) + бег с «тачкой» (усилие 220 кг); 2) подъем над головой «Оси Аполлона» (140 кг); 3) буксировка военной техники (более 7 тонн); 4) «Богатырская карусель» (300 кг); 5) приседания с автомобилем (270 кг).

В упорной борьбе победу в турнире вырвал Дмитрий Скосырский из Омска, второе место за Давидом Шамеем из Белгорода, а замкнул призовую тройку Егор Сороколетов из Керчи.

Поздравляем Дмитрия с очередной победой, а Михаилу желаем скорейшего выздоровления.