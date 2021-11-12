«Практика правильная, это очевидно»: Вадим Кормилец не исключил введение QR-кодов в омском транспорте

Будут ли проверять QR-коды в омском транспорте, пока не известно. Фото: Татьяна ЭЙХМАН

Разговоры и споры относительно введения QR-кодов в общественном транспорте в Омске начались еще в прошлом месяце, когда оперштаб решил ввести эту систему в учреждениях культуры. Позже на повторном заседании обсудили возможность введения кодов в транспорте уже с 20 ноября, но пока точных решений по этому поводу нет. Тогда против выступили частные перевозчики, да и и.о. директора департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец высказался о том, что проверять QR-коды сотрудники общественного транспорта просто не смогут.

- Это сложно реализовать. В Омске я пока сроки даже назвать не могу. С другой стороны, требование использовать защитную маску в транспорте сохраняется. Контроль QR-кодов — процедура сложная, и пока неясно, кто и как будет контролировать наличие кодов, как это будет реализовано. Но что такая практика правильная, это очевидно, — заявил Кормилец в эфире «Радио Россия».