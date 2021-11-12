В Омской области за сутки коронавирусом заболели 589 человек

В Омской области продолжает расти заболеваемость ковидом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Распространение коронавируса в Омской области пока не замедляется. Каждый день растет число заболевших. По последним данным Роспотребнадзора, ковидом заболели 589 омичей. Общее число заболевших с начала пандемии составило 103 977 человек.

Выздоровевших зафиксировали 487 человек за день. С начала пандемии удачно переболели ковидом в регионе 80 589 человек.

К сожалению, пока продолжают фиксировать и летальные исходы. За сутки умерли 11 омичей с диагнозом коронавирус. За все время наблюдений болезнь унесла жизни 2 594 человек.