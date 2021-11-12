В Омске появился 17 кандидат на кресло мэра - Кирилл Катык

Кандидат в мэры в соцсетях рассказывает о себе цитатами Черчилля. Фото: ВКонтакте

Продолжает в Омске пополняться число кандидатов в мэры города. Еще одним претендентом стал 42-летний Кирилл Катык. Сейчас он трудится на ПО «Полет» начальником бюро отдела поддержки и развития информационных технологий. Новый кандидат окончил ОмГУПС по специальности «Финансы и кредит», а также аспирантуру омского технического университета.

На своей странице в соцсетях Кирилл Катык приводит яркую цитату, которую приписывает Уинстону Черчиллю, премьер министру Великобритании времен второй мировой войны.

- Я не из тех, кого надо подгонять, я сам кого хотите подгоню, - пишет своем статусе кандидат.

Он стал 17 претендентом на пост мэра. До окончания приема документов от участников остается чуть меньше месяца. Работать комиссия будет до 6 декабря. После этой даты подать документы будет нельзя, начнется этап их рассмотрения и собеседования с претендентами.