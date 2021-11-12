Омич устроил тройное ДТП с трамваем и пострадавшими

Омич сел пьяным за руль и устроил серьёзное ДТП на оживленной перекрёстке. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области.

Об очередной аварии сообщили в полицию минувшие вечером около 8 часов. В это время на перекрёстке улиц 7 Северная и Орджоникидзе столкнулись два легковых автомобиля.

На месте сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что виновником аварии стал 29-летний пьяный водитель ВАЗ-2115. Он вылетел на встречу и столкнулся с Ниссаном под управлением 27-летнего омича. От удара переднюю часть иномарки буквально впечатало в проходивших мимо новенький трамвай. Тяжёлый вагон не пострадал, пассажиры остались целы, чего нельзя сказать о тех, кто находился в автомобилях.

Медицинская помощь понадобилась 25-летней пассажирка иномарки и виновник ДТП. Он отказался проходить медицинское освидетельствование на месте, за что заработал административный штраф. В обстоятельствах аварии ещё будут разбираться.