В Омске скоропостижно скончался замглавы «Тепловой компании»

Алексея Вячеславовича не стало на 49-м году жизни. Фото: мэрия Омска

В Омске ушел из жизни заместитель руководителя по технической политике муниципального предприятия «Тепловая компания» Алексей Петрищев. Ему было 48 лет. В пресс-службе омской мэрии сообщили, что смерть наступила скоропостижно, однако ее причину не называют.

– Сегодня наш город понес серьезную утрату. Скоропостижно, на 49 году жизни, ушел из жизни заместитель руководителя по технической политике, главный инженер муниципального предприятия «Тепловая компания» Алексей Вячеславович Петрищев, – говорится в обращении к омичам и. о. мэра Омска Евгения Фомина. – Он был настоящим профессионалом своего дела, внесшим существенный вклад в развитие системы теплоснабжения в нашем городе. Алексей Вячеславович трудился в «Тепловой компании» на протяжении 13 лет. Он ответственно подходил к своей работе, добросовестно исполнял все возложенные обязанности и старался обеспечить дома омичей теплом и комфортом. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Алексея Вячеславовича.