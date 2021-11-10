Владелец бутика женской одежды чуть не лишился бизнеса из-за долгов перед детьми

Омич заплатил всю сумму сразу, как узнал о возможном аресте имущества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Разводом закончилась семейная жизнь одной омской пары. После расставания 4-летний сын и 2-летняя дочь остались с матерью, а отец должен был выплачивать алименты. Сумму установили фиксированную, в размере двух прожиточных минимумов. Но омич выплаты производил не регулярно, а в последние несколько месяцев совсем перестал платить. Когда его долг достиг 150 тысяч, бывшая жена обратилась в суд.

Дело должника попало к судебным приставам. Поскольку добровольно погасить задолженность омич не захотел, приставы нашли у мужчины бутик женской одежды. Его официально уведомили о том, что конфискуют товар, если он не погасит долг по алиментам. Осознав, что его бизнес может пострадать, омич на следующий день полностью погасил долги по алиментам, уточнили в пресс-службе УФССП по Омской области.