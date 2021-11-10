Наставником сборной Востока на молодежном хоккейном Кубке Вызова стал тренер из Омска

Главным тренером сборной команды Востока стал наставник «Омских Ястребов» Виталий Черночуб. Фото: hawk.ru

9 января 2022 года в Челябинске в рамках Недели Звезд Хоккея состоится традиционный матч за Кубок Вызова с участием игроков Молодежной хоккейной лиги.

Наставников команд выбирали демократичным способом – свой голос за одного из кандидатов мог отдать любой болельщик. Выборы проводились с помощью онлайн-голосования здесь.

Как рассказали в пресс-службе клуба, тренером сборной Востока по итогам голосования выбран Виталий Черночуб – главный тренер «Омских Ястребов»