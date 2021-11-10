Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт10 ноября 2021 14:53

Наставником сборной Востока на молодежном хоккейном Кубке Вызова стал тренер из Омска

На эту должность назначили Виталия Черночуба
Анна МИКУЛА
Анна МИКУЛА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Главным тренером сборной команды Востока стал наставник «Омских Ястребов» Виталий Черночуб. Фото: hawk.ru

Главным тренером сборной команды Востока стал наставник «Омских Ястребов» Виталий Черночуб. Фото: hawk.ru

9 января 2022 года в Челябинске в рамках Недели Звезд Хоккея состоится традиционный матч за Кубок Вызова с участием игроков Молодежной хоккейной лиги.

Наставников команд выбирали демократичным способом – свой голос за одного из кандидатов мог отдать любой болельщик. Выборы проводились с помощью онлайн-голосования здесь.

Как рассказали в пресс-службе клуба, тренером сборной Востока по итогам голосования выбран Виталий Черночуб – главный тренер «Омских Ястребов»