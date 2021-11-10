Омский губернатор – врачам: Как остановить заболеваемость ковидом и чем вам помочь?

Глава региона встретился с врачами на станции № 8 скорой медицинской помощи. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Глава региона встретился с врачами на станции № 8 скорой медицинской помощи. Здесь работает 16 бригад, которые, в том числе, выезжают на вызовы к больным коронавирусом.

- Все бригады оснащены автомобилями по классу В и С. Плюс, мы содержим традиционно дублирующее оборудование, чтобы бригада не сходила с линии, даже, если вышел из строя дефибрилятор, - сказал главврач станция скорой медицинской помощи Максим Стуканов.

Александр Бурков подчеркнул: его беспокоит ситуация с ростом заболеваемости ковидом.

- Хотелось бы услышать, что не хватает, чем может помочь Правительство, как остановить заболеваемость? - обратился губернатор к медикам.

По итогам разговора с медиками и водителями Губернатор обозначил проблемные вопросы, которые требуют решения. Он обеспокоен нехваткой кадров.

- К сожалению, сегодня, мы можем привлекать только ординаторов, которые на последнем курсе учатся с их согласия. Такую работу мы продолжим с нашим медицинским университетом, - сказал Александр Бурков.