Новый минимальный взнос на проведение капремонта в Омской области составит 11 рублей 43 копейки

В первую очередь необходимость повышения минимального размера взносов связано с повышением цен на строительные материалы. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сегодня на заседании регионального правительства был рассмотрен вопрос об установлении минимального взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах. С 2013 года он составлял 6 рублей 70 копеек и за это время ни разу не повышался.

Как объяснили в областном правительстве, в первую очередь необходимость повышения минимального размера взносов связано с повышением цен на строительные материалы. Особенно быстрый скачок произошел в начале этого года. По данным властей, трубы, использующиеся для ремонта внутридомовых инженерных сетей, подорожали на 45-107 %. Дерево и металл для обновления крыши «подросли» в цене еще больше.

Министерство энергетики и ЖКК Омской области предложило скорректировать стоимость. Предлагаемый тариф составляет 11,43 рубля за метр жилья, он вырос на 70 %. Как отметил министр Антон Гаак, это минимально допустимая цифра по доходам населения, высчитанная по методике и необходимая для выполнения всех видов работ с учетом фактически отремонтированных домов.