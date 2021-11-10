«Попросила еды»: Блогер, купившая омской пенсионерке из бочки квартиру и попавшая в реанимацию с ковидом, приходит в себя

Раньше Елена Тришина помогала другим, теперь помощь нужна ей самой.

Напомним, в начале ноября стало известно, что блогер Елена Тришина попала в реанимацию с коронавирусом. Практически сразу после поездки в Омск у молодой женщины резко поднялась очень высокая температура. На следующий день пост на ее странице в Instagram написала уже подруга, которая сообщила, что Лена находится в критическом состоянии.

Это казалось вдвойне несправедливым, потому что Тришина большую часть своей жизни посвятила помощи другим людям. В частности она в корне изменила судьбу омской пенсионерки Светланы Черновой, почти 30 лет прожившей в металлической бочке. Благодаря тому, что про ее безрадостную историю рассказала Лена, ее подписчики помогли собрать деньги на покупку новой квартиры для Светланы Васильевны.

И вот сейчас сама блогер оказалась в ситуации, когда ей требуется помощь. Ее неравнодушные друзья добились, чтобы Тришину перевели в больницу в Коммунарке – это один из лучших ковидных госпиталей в стране.

– Лена до сих пор в реанимации, – пишет отчет на ее странице в Instagram подруга. – Состояние стабильно тяжелое. Но чуть полегче ей стало. Лена вчера попросила у меня через врачей еды. А для меня это значит, что Леночке полегчало. Привезла ей сегодня фрукты, овощи, детское пюре. Лена, конечно, хотела больше. Но врачи сказали, что этого пока достаточно.

Также она поблагодарила подписчиков Елены, которые все это время переживают за ее здоровье и жизнь вместе с ее друзьями.

– Все эти дни читаю ваши сообщения в Директ, – рассказывает она в другом посте. – Тысячи сообщений, наполненных добром и переживаниями. Надеюсь, совсем скоро их перечитает и сама Лена. Вы чудесные! Настоящие!