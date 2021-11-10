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Общество10 ноября 2021 12:50

В Омске третий день не растет заболеваемость ковидом

Пока падения не намечается, но рост на время остановился
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Ковид в Омске не ослабевает.

Ковид в Омске не ослабевает.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области пока сохраняется напряженная обстановка с коронавирусом. Каждый день продолжают фиксировать почти 600 случаев заражения. До недавнего времени число заражений каждый день росло хоть на несколько человек. С начала недели показатели остаются стабильными, на уровне 584 случаев. Такое же количество зафиксировали в регионе за последние сутки. С начала пандемии в Омской области заразились уже 102 802 человека.

Выздоровевших в последнее время становится все больше. За сутки выписали 453 человека. 79 640 человек вылечились с начала наблюдений.

К сожалению, продолжают фиксировать летальные случаи. Их количество не уменьшается. За сутки умерли 11 человек. За все время пандемии коронавирус унес жизни 2 573 омичей.