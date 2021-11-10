Омский двукратный чемпион Паралимпиады рассказал, почему принял участие во всероссийской переписи населения

Каждый день к акции присоединяются все больше омичей: общественников, волонтеров, педагогов, спортсменов. Одним из них недавно стал двукратный чемпион Паралимпийских игр в Токио по фехтованию на колясках Александр Кузюков.

– Считаю, что перепись населения – это очень важный момент. Наша страна сейчас находится на подъеме, реализуется большое количество социальных программ, в том числе нацпроекты «Демография» и «Образование», благодаря которым в нашем регионе появились новые школы, детские сады, спортивные объекты. Поэтому сейчас особенно важно собрать новые статистические данные. Это поможет запустить более динамичные процессы преобразований, – отметил Александр Кузюков.

Напомним, что заполнить анкету можно как в любом из МФЦ, так и дистанционно – на официальном сайте Госуслуг. Многие омичи высоко оценили дистанционный формат акции.

– В этом году перепись можно пройти еще и в информационном поле – на сайте Госуслуг. Сделать это можно очень быстро. Я приглашают всех своих земляков пройти перепись онлайн, это весьма удобный и простой способ, – добавил Александр Кузюков.