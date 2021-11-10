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Общество10 ноября 2021 12:19

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль помощь омским дольщикам

Он поручил своим омским коллегам тщательнее подойти к решению этого вопроса
Анна МИКУЛА
Анна МИКУЛА
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Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по видео-конференц-связи. Фото: sledcom.ru

Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по видео-конференц-связи. Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в режиме видео-конференц-связи. Отдельно он остановился на проблемах омских дольщиков.

Фото: sledcom.ru

Фото: sledcom.ru

– К исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Омской области С.В. Марковиченко были озвучены претензии, связанные с нерешенными проблемами дольщиков в этом регионе, – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Следственного комитета России. – На данный момент имеется 39 проблемных домов. В суд по данной тематике не направлено ни одного уголовного дела. При этом личные приемы пострадавших дольщиков руководством регионального следственного управления не проводились.