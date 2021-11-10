Омской скорой не хватает медиков и техники

Медики скорой в Омске пожаловались на нехватку кадров. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В условиях пандемии коронавируса усерднее всего работать приходится медикам скорой помощи. Именно они первыми сталкиваются с вызовами к ковидным больным. В условиях пандемии скорая помощь уже больше года работает в напряженном режиме. Губернатор Омской области Александр Бурков посетил подстанцию скорой помощи №8 и поговорил с медиками о том, чего не хватает в период пандемии.

- Беспокоит нехватка кадров. К сожалению, сегодня, мы можем привлекать только ординаторов, которые на последнем курсе учатся, с их согласия. Такую работу мы продолжим с нашим медицинским университетом. Еще один вопрос – обновление техники. Если мы сегодня на селе обновляем автопарк машин скорой помощи за счет федеральной программы модернизации первичного звена, то здесь, не имеем такой федеральной поддержки для городской системы скорой помощи. Поэтому будем изыскивать средства, чтобы решить эти вопросы. В целом система скорой помощи сегодня работает более эффективно, чем в прошлом году, - заявил Александр Бурков после беседы с персоналом.

На подстанции скорой помощи №8 дислоцируются 3 реанимационных бригады, 16 общепрофильных, две из которых специализируются на вызовах к больным коронавирусом.