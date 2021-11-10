«Росводоканал Омск» проинформировал о ходе работ в районе ул. Добровольского

«Прежде чем приступить к обновлению коммуникаций, мы прочистили коллектор и провели телеметрическое обследование трубопровода, которое показало высокую степень износа свода коллектора. Из-за этого протяжённость обновляемого участка увеличилась со 180 до 280 метров. Работы необходимо выполнить сейчас, чтобы не допустить риска обрушения свода коллектора и исключить нештатные ситуации в зимний период», - рассказал Евгений Решетников, директор по капитальному строительству «Росводоканал Омск».

Проведение реконструкции осложнило и то, что коллектор в дневные часы функционирует со 100-процентной загрузкой. Из-за этого вести работы в течение светового дня невозможно. Перекладку коммуникаций приходится проводить только в ночное время, когда снижается уровень сточных вод в коллекторе.

Напомним, коллектор на улице Добровольского диаметром 1600 мм введён в эксплуатацию в 1986 году. Коммуникации, проложенные на глубине 7 метров, транспортируют сточные воды жителей Центрального округа. В 2020 и 2021 годах на коллекторе произошло два повреждения – обрушение сводов железобетонного коллектора из-за газовой коррозии на улицах Добровольского и Кемеровской. Участок трассы коллектора проложен под автодорогой по улице Добровольского.

Обновленный методом «труба в трубу» канализационный коллектор менее подвержен заиливанию по сравнению с железобетонными. Несмотря на уменьшение диаметра трубопровода, скорость потока сточных вод при транспортировке по пластиковой трубе увеличивается, что положительно отразится при эксплуатации коммуникаций.

В омском водоканале приносят извинения горожанам и автомобилистам за возникшие неудобства и просят объезжать перекрытый участок по улицам Кемеровской, Красному Пути, Орджоникидзе и Яковлева.